BOCA DO BALÃO 6730

SECRETARIA da Saúde aponta que Osório poderá receber pacientes de outros municípios para internação com vistas a diminuir a pressão sobre os hospitais da capital. Com o caos a que está chegando aos hospitais do Estado por falta de investimento do Governo do Estado e das prefeituras a população está ficando sem assistência e internação hospitalar. Com a chegada do inverno e o aumento de casos de dengue e doenças respiratórias o colapso é iminente. Está na hora de o governador e prefeitos levarem o cofrinho vazio para Brasília para captar moedas antes de estas desapareçam no governo do amor (à propina).

PROJET0 de desapropriação do Hospital São Vicente de Paulo já pode ser considerado natimorto na origem. Antes mesmo de se buscar a desapropriação já havia indícios de que estava sendo “depenado” com a venda de equipamentos sem prévia consulta ao Ministério Público pelas “illuminatis” da intervenção. Vereadores não irão se comprometer em entregar um patrimônio da comunidade ao poder público que muito pouco tem investido para melhoria da rede pública da saúde.

ATUAÇÃO das deputadas gaúchas no Congresso deveria ser vista pelo eleitorado. Na comissão de Educação é lamentável e deprimente falas de deputadas como Fernanda Melchiona, Maria do Rosário (a intocável) somadas a atuação de Sâmia Bonfin de Goiás. Quem assiste entenderá por que a Educação está em tão baixo nível em nosso país. Deixam de serem propositivas para serem provocativas.

MINISTRO Alexandre de Moraes poderia ser investigado pela PF para que se entenda quais motivos o levam a descumprir a Constituição, inibir atuação dos demais ministros da Corte. Tudo indica que a intromissão deste magistrado na PF poderá ser resultado de um levantamento dos rackers amigos da ex-candidata comunista que mora em Nova Iorque, Manuela Dávila e seu amigo Jean Willis, pois provas hackeadas já exterminaram com a Lava Jato, levou 11 ministros do STF e se degladiar com o ex-presidente e colocaram no poder um ex-presidiário e suas comparsas. Mas difícil é apurar quem contratou Adélio Bispo, quem matou Celso Daniel e de onde surgiu a fortuna da falecida esposa do empossado.

GOVERNO Federal e o STF já conseguiram tirar a farda dos generais. Em breve estarão de cuecas ou fraldão. Próximo passo extinguir o Exército para que o narcotráfico assuma com mais firmeza a condução do país consumindo com as melancias, abóboras. Tirando da prisão o Marcola já se terá o candidato a presidente para 2026, ou antes se for par ao presídio de segurança máxima de Mossoró e Levandowski continuar como ministro da Justiça.