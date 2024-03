BOCA DO BALÃO 6725

AÇÃO dos órgãos de segurança na operação de combate ao tráfico da rede de tele entregas de drogas no litoral e região metropolitana finalmente aconteceu. Se a PF usasse seu potencial para detectar estes esquemas nas redes sociais das mais diversas este tipo de crime já estaria combatido há muito mais tempo. Felizmente nossa BM e PC conseguiram convencer o Judiciário da importância desta ação, pois muitos homicídios estão ligados a este tráfico que tomou conta do Litoral sob o comando de praticamente uma facção. Outra facção tem brigado pelo domínio e por isso seguem ocorrendo homicídios inexplicados cometidos pelo narcotráfico.

OSORIENSES que recentemente pagaram IPTU e Taxa de Lixo vão pagar a compra do Hospital pela Prefeitura de Osório com seu imposto. Decreto de desapropriação já foi publicado pela prefeitura para tomar o patrimônio que por quase um centenário presta serviços à comunidade. Agora os vereadores é que irão decidir pela cidade se haverá a desapropriação autorizando o Executivo a tomar o imóvel e pagar com o dinheiro da comunidade. Mas já se sabe que não será a prefeitura que fará a gestão do Hospital, pois será tão ruim quanto foi em intervenção anterior e de agora, mas sim alguma empresa já contatada que não terá nenhum compromisso com a comunidade. “Se der lucro ficamos senão abandonamos” e sabe-se lá como deixarão. A comunidade está de acordo com esta desapropriação? Ou os recursos dispendidos poderiam ser para oferecer mais consultas, exames e procedimentos que estão levar mais de ano para serem atendidos?

INTRIGANTE a vice de Geraldo Alkmin, Manuela Dávila não estar integrando o governo do ladrão. Também o lacrador Jean Willis que se fez de vítima por ameaças e abandonou o cargo de deputado federal para viver nababescamente fora do país parece não ter sido bem acolhido pela companheirada para assumir o cargo de Comunicação como pretendia buscando derrubar Paulo Pimenta. Há algo suspeito no ar, desde o ataque que resultou na facada a Bolsonaro e nas invasões de celulares de autoridades do alto escalão por hacker amigo de Manuela.