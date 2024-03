BOCA DO BALÃO 6724

MOVIMENTAÇÃO na Feira do Produtor já começa aumentar por conta do desfile de pretensos candidatos a vereador aproveitando que o aumento de cadeira na Câmara facilitará o ingresso de eleitos de partidos com menos votos. Velhas figurinhas carimbadas que estavam desaparecidas do local já começam a visitar a feira até as eleições e depois voltam a sumir. É a velha política que ainda resiste.

BONNIE E CLYDE da presidência tiveram o tiro pela culatra no caso dos móveis do Palácio da Alvorada. Depois de distribuírem a rajada de fakes sobre o caso, agora a verdade é revelada de que estavam todos nas dependências do Alvorada. O ladrão quando empossado só faltou dizer que o casal Bolsonaro tinha carregado os móveis, escondidos de um exército de funcionários do Palácio e que tem o controle do mobiliário. A cena circense foi para promover os gastos de mais de 200 mil reais sem licitação e gastar igual quantia em hotel de luxo. Foram cerca de quase 500 mil reais só para irem morar no Palácio da Alvorada e não esquecerem do casal Bolsonaro.

DEPOIMENTO do representante da Polícia Federal no Senado sobre a retenção do jornalista português no aeroporto de São Paulo foi uma vergonha para a instituição que durante a operação Lava Jato gozava do mais alto conceito pela população brasileira. Ficou claro e evidente que a PF está dominada pelo comando comunista e a serviço da ditadura imposta por Moraes. Para a esquerda que usa conceitualmente termos fascista, genocida este é um exemplo do que eles desconhecem do significado destes termos. Mas adorar um ladrão e solidarizar com terrorista do Hamas e ditaduras da América Latina e ter uma visitante íntima de presidiário como primeiro dama realmente não se pode esperar conhecer nem mesmo um dicionário, pois a história é a que eles acreditam e não a que se vivenciou.