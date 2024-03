BOCA DO BALÃO 6721

DESCRIMINALIZAR o uso da maconha é dar permissão para o consumo de drogas. O pior é que o STF quer ainda determinar a quantidade que será considerada de “uso pessoal”. O que o STF não pensa é que para se consumir um produto, alguém terá de produzir e comercializar o que fatalmente irá legalizar o comércio de drogas pelos narcotraficantes que passam a ter um nicho de mercado onde a concorrência será eliminada na base do tiroteio. Pior ainda é as escolas conseguirem fazer com que os estudantes não consumam no interior da escola, ou que o aluno vá para a sala de aula “chapado”. E os motoristas no trânsito dirigindo chapadões nas estradas, se já é difícil controlar o consumo de álcool e direção. Ocupar o tempo com algo que já está determinado na legislação é jogar tempo e dinheiro público com uma futilidade. Ou é para o governo também ter uma parcela do dinheiro do tráfico?

CIRO Gomes novamente busca o protagonismo na política denunciando o maior escândalo financeiro com ares de roubalheira legalizada. Segundo ele dois bancos ganhariam cerca de 45 bilhões com a transação de precatórios que o bonzinho do descondenado tentou mostrar. Ou Ciro se tornou sério ou está querendo parte deste lucro para voltar para conchinha que se escondeu nas eleições passadas fugindo da polêmica para não apoiar o descondenado.

REFORMA do Largo se espera que inclua também a reforma dos sanitários. Além de estar quebrado, também não há ventilação e cobertura na saída dos mesmo até a área coberta. Bom alertar para que não haja necessidade de aditivos ao contrato. Os sanitários poderiam ser ampliados e também serem melhor equipados. Coma guarda municipal presente, mais difícil será a depredação. Aliás, os sanitários fazem parte da contrapartida do proprietário do terreno quando da autorização para abertura de lojas voltadas para o espaço coberto.