BOCA DO BALÃO 6703

RIO de janeiro a cada dia se tornando o paraíso do narcotráfico, de assassinos, milicianos, políticos ladrões, setor público corrupto e por fim agora de mendigos. Ministro Fachin tornou morros em território de comando de facções criminosas e de paiol de armas e drogas. Justiça também liberou Sérgio Cabral, Garotinho, Rosinha, Lindeberguer e outros tantos. A máfia que roubava dos hospitais públicos federais do Rio de Janeiro está solta também. Agora a juíza Maria Paula Galhardo proíbe que mendigos e moradores de rua sejam importunados a noite pelos policiais em suas ações de averiguação de segurança após um determinado horário. Até agora só Flávio Dino que conseguiu entrar num reduto de tráfico e sair ileso, esta visita pode ser sido um possível reconhecimento de causa para atender pedido da comunidade, tanto que a chefe do tráfico de Manaus já esteve no ministério também tratando de assuntos pertinentes. O Sistema já dominou a cúpula do Judiciário, assim como adestrou as Forças Armadas.

VACINAÇÃO de crianças com o inoculante experimental da Covid é um absurdo. Pior está sendo o avanço da dengue em todo o país e que poderá atingir 5 milhões de pessoas em 2024, pois no ano passado o número de casos triplicou em relação ao anterior, mas vacina da dengue é brasileira e barata o melhor é gastar bilhões em doses da “vacina” da Covid quando muitos países estão proibindo tal aplicação. Mas o pior que ninguém divulga os gastos com este experimento do qual os brasileiros foram cobaias.

GOVERNO Federal busca esclarecer os cortes de beneficiários do Bolsa Família como sendo uma atualização do cadastro e um novo entendimento de composição familiar (esquerda quer destruir famílias, um contrassenso. O que nunca buscaram fazer foi um noivo conceito de atendimento à saúde e também de correção da tabela do SUS para evitar o sucateamento do sistema público. O Bolsa Família ou seja o nome que der, tem sua importância como programa social, mas a esquerda apenas usa como forma de coagir os beneficiários para votarem. Se alguém discorda basta ouvir o que o ladrão presidente diz em seus discursos de improviso.