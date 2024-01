BOCA DO BALÃO 6700

FUNDO Eleitoral terá quase R$ 5 bilhões para serem gastos nas campanhas eleitorais para prefeitos e vereadores em todo o país. Uma despesa para ser gasta em pouco mais de três meses, enquanto as cidades destruídas pelas enchentes e outros fenômenos naturais no ano passado somados os prejuízos não receberão nem um quinto deste valor. Isto sem falar nos milhares de moradores de rua que não contam com albergues ou famílias largadas a própria sorte por não terem para onde morar estando endividados. Isto é democracia?

GESTÃO do prefeito Roger parece que finalmente irá colocar em prática o plano de governo. Na exposição dos R$ 20 milhões a serem investidos em obras na cidade, todas de relevância para a comunidade o menos importante para a administração é realmente poder dar condições de o Hospital São Vicente sobreviver ao desastre a intervenção que tem remediado as contas da entidade. Não é a toa que Osório vem há algum tempo perdendo sua posição de centro regional do Litoral Norte, para se tornar novamente no centro de passagem para o litoral.

IMPRESSIONA o número de situações de rompimento de dutos da Corsan na cidade e os frequentes cortes de fornecimento de água. Não é um privilégio de Osório, pois muito tem se visto que em várias outas cidades o mesmo tem ocorrido. Tudo leva a crer que a rede de abastecimento herdado na parceria Corsan Aegea está comprometida e não suportando a pressão de água em suas tubulações velhas, muitas com mais de 50 anos como é aqui em Osório. Para o Estado foi de relevância a oportunidade de investimentos nesta parceria/privatização, pois milhões estão sendo investidos em melhorias e manutenção de sistemas de tratamento de água e de fornecimento. A estatal logo entraria em colapso com tantos investimentos a serem feitos e sem recursos que se perderam ao longo de décadas como empresa pública.