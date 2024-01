BOCA DO BALÃO 6698

ENCERRA o ano e a situação do Hospital São Vicente de Paulo segue indefinida em sua gestão e possível ampliação de serviços. A realidade triste da instituição está em sua histórica dívida com credores e no equilíbrio de suas contas após a retirada de aportes financeiros por parte da Prefeitura desde a gestão anterior. O Hospital é essencial para a cidade e obrigação do estado, União e município custearem os serviços através do SUS. A prefeitura que tanto explica sem recursos quer adquirir o Hospital e depois se eximir da responsabilidade entregando a uma contratada. O hospital que sempre foi mantido pela comunidade está ficando alijada deste processo, quando a municipalidade deveria buscar recursos para ampliar e melhorar o Hospital acompanhando a gestão que hoje tem um grupo de profissionais da área jurídica dedicados e responsáveis para a gestão do Hospital. Mas talvez politicamente não seja interessante para algum grupo político.

CORSAN estará abrindo 12 poços artesianos para captação de água do subsolo para atender a demanda de água tratada na região. Ao custo de cerca de R$ 5,3 milhões já foram abertos poços em Osório (Atlântida Sul e Porto Lacustre), Cidreira (junto à Estação de Tratamento de Água), Santo Antônio da Patrulha (Vila Palmeira), Balneário Pinhal (Túnel Verde e Magistério), Tramandaí, Imbé e Capão da Canoa. Os outros três serão instalados em Tramandaí, Santo Antônio da Patrulha e Palmares do Sul (Quintão).

OSÓRIO mesmo com a redução da parcela participação no ICMS do estado (índice caiu de 0,35 para 0,31) uma queda de aproximadamente 11,9% haverá aumento do orçamento para R$ 304 milhões ante os R$ 297 de 2023. Mas isto não quer dizer que haverá redução da Taxa de Iluminação pública, da taxa de coleta de lixo ou até mesmo redução no reajuste do IPTU. Isto sem falar de que poderá vir a pagar taxa de esgotos que será 75% do valor da conta de água, caso a estação finalmente seja abençoada e comece a funcionar.