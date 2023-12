BOCA DO BALÃO 6696

ENCERROU ontem o prazo do REFIM que foi ampliado de setembro para dezembro. O benefício visou principalmente possibilitar aos contribuintes facilidade para renegociar e pagar seus débitos com o fisco municipal. A modalidade permita o pagamento, durante o período de vigência, de impostos diversos com desconto de 100% de multa e juros. Um novo REFIM não está sendo previsto para o ano de 2024, mas não descartado. E muitos casos os débitos chegaram a 50% do valor que estava sendo cobrado sem o REFIM.

RETIRADA de cabos de redes de telefonia e internet obsoletos na cidade segue em ritmo lento, mas há muito trabalho ainda para ser feito. Pior para quem ainda linha fixa da empresa Oi que está com a rede obsoleta, uma central sucateada e agora cabos arrebentados o que deixa por tempo muitos sem a linha telefônica funcionando. O pior é a Central de atendimento da empresa que dificulta o pedido de técnico para o conserto.

NEGOCIAÇÕES para a compra do Hospital pela Prefeitura seguem e o futuro administrador, a empresa IMAS já foi contatada para possivelmente assumir a gestão. A questão da alienação pelo município e entrega para o IMAS não há ainda garantias de que o novo gestor se comprometa também com o passivo e o futuro de mais de uma centena de funcionários, de modo a Entidade entregar os ativos e o passivo na negociação a ser feita. Para tanto uma reunião foi marcada para a semana que vem para tratar dos detalhes e das garantias de que o preço pago seja justo e que assuma por completo todo o passivo da entidade. Um patrimônio da cidade que poderá ser da municipalidade e que será entrega para a gestão de terceiros.