BOCA DO BALÃO 6691

ENQUANTO que para interferir nas eleições argentinas foi mais de um bilhão de dólares, os

municípios gaúchos e catarinenses não tiveram nem promessa de receberam um terço deste valor para socorrer a população que ficou sem moradia, nem às prefeituras para reconstruir a estrutura pública. Em Santa Catarina nem o descondenado e a sua concubina lá estiveram para ver os estragos das chuvas e tampouco seus ministros para encaminharem recursos para atender a população. Isto por que é o presidente do amor e da democracia relativa. Congresso já deveria estar promovendo o impeachment deste ladrão e sua camarilha a começar pelo plano de ataque aos manifestantes do dia 8 de janeiro.

PROBLEMA de fiação de linhas inservíveis nos postes da CEEE se espalhando pelas cidades do estado. A decadência do sistema de telefonia fixa que é explorado pela empresa Oi desde as privatizações sempre houve problemas dos mais variados, incluindo a queda da qualidade dos serviços. Atualmente sem qualidade alguma, a empresa agoniza no seu processo de recuperação judicial e pouco ou nada tem feito para retirar a “sucata” que vem deixando pendurada nos postes das cidades. A leniência dos poderes públicos tem permitido que a cada dia a situação fique pior até o completo abandono. A CEEE, que é a responsável pela locação deveria usar da mesma agilidade para cobrança das contas de energia dos consumidores para também assegurar a segurança e retirada destes materiais que tornam a cidade um depósito de fios suspensos.

ATENDIMENTO da Prefeitura de Osório por telefone fixo é um problema também para o contribuinte que busca informação. Raros são os funcionários que atendem ligações e presta informações necessárias. Com a redução do horário de expediente também reduziu os atendimentos por telefone ou por muitos saírem para almoço para serem liberados às 14h15min.