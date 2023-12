BOCA DO BALÃO 6690

PRESIDENTE empossado do TSE convidou ministros do STF para um convescote no Palácio do Planalto à custa dos brasileiros para certamente negociar a indicação do articulador da ação do dia 8 de janeiro e Ministro da Justiça para a vaga na corte. A tensão entre o STF e o Senado causou estrago na lua de mel com o STF onde petistas votaram a favor da limitação dos poderes do STF. Agora, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco foi viajar ao Catar junto com a comitiva presidencial e certamente a negociata é para aceitar a indicação do cangaceiro do Maranhão ao STF, do qual o Senado já avisou que não passa.

GOVERNO petista, através do descondenado, enviou a Argentina um auxílio de US$ 1,2 bilhão, quase R$ 6 bilhões para ajudar o candidato Massa na corrida eleitoral. Mais uma vez os brasileiros pagaram a conta para uma campanha da esquerda fora do país e certamente para fazer um “caixinha” para o partido.

BASTIDORES políticos visando a eleição municipal de 2024 citam que o PDT irá com Romildo e Rossano como candidatos a prefeito e vice. O MDB deve insistir na reeleição de Roger e por certo Renda deverá ser seu vice ou Miguel Calderon. A união de MDB, PP e PSDB desequilibra a balança dos votos onde o PDT não lograria uma vitória. Romildo não correria este risco, mas como a política é muito dinâmica há rumores de quem alguém possa “atravessar o Rubicon” a engrossar fileira no PDT.