BOCA DO BALÃO 6687

SENADO nesta semana decidiu trabalhar para regulamentar atividades do STF que afetam diretamente os poderes da República e principalmente a população de um modo geral. Não é de hoje que o STF faz do Legislativo um apenso de subordinação e de intromissão de competências. Abandonou-se a Constituição e passou a valer a interpretação ao bel prazer de um ministro a tomar decisões monocráticas. Viu-se um STF visivelmente politizado em serventia aos que o indicaram e deram liberdade ao maior ladrão da República e ainda o tornando presidente. Não bastasse isso, a soltura de grandes traficantes e a prisão de centenas de manifestantes inocentes incluindo levar a morte preso com liberdade já garantida. Nesta onda foram ladrões soltos da Saúde, da Educação, da Segurança Pública como o ex-governador Sérgio Cabral, o transportador de dinheiro na cueca, de corruptos e corruptores da Lava Jato. O Congresso tem sido a vergonha do país em defesa do povo e o STF uma afronta à Constituição, a OAB, à Procuradoria Federal e até mesmo entre seus pares. Implantou-se a nova máxima de que o ilegal é que legal, exceto não pagar impostos para financiar a bandalheira.

TRIBUNAL de Contas da União autorizou o empossado no Planalto para não cumprir o pagamento do piso da Enfermagem e dos Professores. Como já serviram de massa de manobra da esquerda e idiotizaram quase três gerações de jovens já começam a ser desnecessários. Isto sem falar no corte de verbas de alguns bilhões da Educação neste ano. Mas nenhum professor foi às ruas levar seus alunos para bradarem ou endeusarem a esquerda.