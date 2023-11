BOCA DO BALÃO 6686

GOVERNO do Estado está acompanhando a política econômica do Governo Federal, aumentar impostos e onerar as empresas e retirar do trabalhador. A solução mágica para resolver problemas financeiros do Estado passa no aumento da alíquota do ICMS dos atuais 17% para 19,5%, mas logo vão buscar novamente impor a alíquota de 25% que vigorará para os combustíveis, energia, telefonia, TV paga. Compensa o trabalhador pelo aumento de imposto com o reajuste do salário mínimo regional para que tenham condições de pagar mais imposto. Neste aumento de salário regional onera o empresariado na folha de pagamento e pressionando para aumentar preços com o aumento dos impostos. Em suma quem sai ganhando é o Estado que arrecada mais e entrega cada vez menos em serviços e investimentos na educação, saúde e segurança.

GOVERNO Federal, com o intuito de abastecer os sindicatos financeiramente, revogou a portaria que dispensava a realização de acordos coletivos para funcionamento de estabelecimentos comerciais em feriados. Como não deu certo o retorno do imposto sindical como fora certa vez, a medida provocará que sindicatos negociem o trabalho nos feriados e consequentemente com uma contrapartida da categoria. O que se deu com a mão direita, a mão da esquerda está buscando artifícios para sustentar os redutos de financiamento político.

PREFEITURA de Osório ao que tudo indica vai adquirir o Hospital de Osório com o empréstimo que o Banrisul fará e que terá os juros pagos pelo Estado e as parcelas pela prefeitura. O valor ainda está sendo definido, mas a proposta será em torno de R$ 25 milhões, quando a entidade hospitalar vale em torno de R$ 60 milhões. Como a Prefeitura tem reiterado que está procedendo cortes no orçamento deste ano, deve ser para economizar para comprar o Hospital e entregar a gestão a terceiros. Atualmente a Secretaria da Saúde não tem atendido a demanda por consultas e cirurgias e que muitos esperam por mais de um ano por falta de recursos. Mas tudo indica que haverá dinheiro para a compra do Hospital. Por outro lado, há articulações para um hospital regional em Tramandaí.