BOCA DO BALÃO 6663

PROGRAMA Jogue Limpo poderia promover aos sábados pela manhã a campanha de coleta de óleo de cozinha e de pilhas e lâmpadas. Além disso, poderia auxiliar e informar a comunidade sobre o descarte de embalagens diversas e de separar o lixo seco para reciclagem. Poderia até ter um boneco para chamar a atenção para reciclagem e divulgar os períodos de recolhimento na cidade. O óleo reciclado é combustível verde a ser adicionado ao Diesel, podendo ser uma fonte de renda para o programa ou para a turma da reciclagem. Também poderia ser referência para agendamento do serviço cata treco e materiais de construção que podem ser usados para recuperar e melhorar moradias de famílias carentes, contando com o apoio da Secretaria de Habitação.



EXIGÊNCIAS são tão grandes sobre o contribuinte por parte do poder público para manter passeio limpo, rampas de acesso, tipo de pavimento de passeio público, piso tátil, estacionamento rotativo e tantas coisas, mas a benevolência com as empresas de telefonia em nada se coaduna com a intenção de melhorar os aspecto da cidade e segurança para circulação de pedestres e ciclistas. É assombroso a quantidade de fios e cabos rompidos suspensos nos passeios públicos e por muitos ate mesmo sobre a via pública. O emaranhado de fios que estão ficando obsoletos é assustadora, principalmente agora com a entrada da rede de fibra ótica substituindo os antigos telefones fixos. Pelo visto os poderes públicos estão a fazer vistas grossas para este problema que só se vê aumentar na cidade. Mas alerto que este problema não é exclusividade de Osório.



IMPLANTAÇÃO da 3º fase do estacionamento rotativo já inclui trecho da Rua Costa Gama e também de mais ruas na área central da cidade e exclusão de outras. O controle do contrato com a empresa Pare Fácil é da Secretaria da Administração e nem de perto passa pela Secretaria de Segurança e Trânsito. A cobrança ainda não foi iniciada para os novos pontos, mas a comunidade já está alerta para logo entrar em operação. Com isto, quem vier ao centro da cidade e quer evitar pagar estacionamento está cada vez mais distante da área central dando lugar a food truck, instalações fixas de comércio.



INTERVENÇÃO do Estado decretada pela Justiça a pedido da Promotoria Pública de Osório, sob a falácia de má gestão parece estar respondida diante do endividamento maior das “mentes brilhantes” das interventoras que são eloquentes, mas descontroladas na função que jogam o hospital numa situação mais temerária e que diante desta “competência” verbalizada via rádio pediram para serem realocadas da incumbência de gerir o nosocômio, diante do descalabro que geraram nas contas do Hospital.