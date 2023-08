BOCA DO BALÃO 6662

GOVERNO “protetor dos pobres” tenta buscar tirar mais dinheiro do bolso do trabalhador para bancar seu exército de lunáticos. Depois de voltara cobrar impostos sobre os combustíveis, que aumentam a inflação e os preços dos alimentos, agora busca no Congresso aprovar a volta do Imposto Sindical Obrigatório que era de um dia de trabalho até 2017 e com a Reforma Trabalhista foi extinto. O pior é que além de retornar a cobrança imposta ao trabalhador em folha de pagamento agora serão de três dias por ano. Trabalhador já paga o equivalente a quatro meses de trabalho em impostos anualmente e agora buscam ainda 3 dias. Querem recuperar a mamata da falta do dinheiro fácil que perderam desde a reforma trabalhista.

OSÓRIO tem todas as condições para receber e ser sede da Delegacia de Combate ao Abigeato – DECAB. Instalar junto a delegacia local poderia ser a melhor alternativa do que em Atlântida Sul. Mas A Prefeitura tem a oportunidade de dar um aproveitamento ao antigo prédio da Cíntea, que é próximo a garagem da Prefeitura e ao IML e está abandonado. A localização seria perfeita e evitaria um ponto abandonado de propriedade pública, além de ter espaço para veículos e dar mais segurança ao bairro Albatroz, além de ser acessível pela Estrada do Mar.

EXPOINTER inicia nesta sexta-feira com um potencial enorme de fechamento de grandes negócios para empresas do Agro, pecuaristas e agricultores. Além disso várias entidades do Agro estarão presentes e marcando presença na maior Feira Agropecuária da América Latina. Só o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento já informou que terá uma carteira de crédito rural com um total de R$ 350 milhões para investimentos em irrigação e armazenamento. Um dos setores que foi mais procurado na última edição foi o da Agricultura Familiar que este ano promete além da diversificação dos produtos apresentar novidades produzidas pelas famílias de agricultores.