BOCA DO BALÃO 6661

BRASIL ultrapassou a marca histórica de 10 gigawatts (GW) de potência operacional nas grandes usinas solares, o equivalente à mais da metade da capacidade instalada da hidrelétrica de Itaipu, segunda maior do mundo. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), desde 2012, o segmento já trouxe mais de R$ 44 bilhões em novos investimentos e mais de 304,1 mil empregos acumulados, além de proporcionar cerca de R$ 16 bilhões em arrecadação aos cofres públicos. Com o recente apagão já se percebe um investimento de 20% maior em sistemas com baterias para armazenar a energia gerada a mais. Com relação a isto o Sistema interligado nacional ainda não apontou a principal causa do apagão desta semana, mas se torna preocupante pela facilidade com que se coloca o país às escuras e junto com isto a internet, bombeamento de água fazendo comércios e fábricas fecharem pode dependerem da energia elétrica.



MORTALIDADE por balas perdidas aumentou em mais de 100% no Rio de Janeiro segundo dados levantados sobre a violência. Neste mesmo sentido também crimes contra as mulheres e cometidos pelo tráfico ampliaram enormemente, neste ano. O desarmamento e o controle de armas proposto pelo fanfarrão Flávio Dino somente não atingiu a quem deveria os morros e favelas cariocas onde estão os maiores arsenais de armamentos e mais modernos que nem a polícia brasileira e mesmo a PF possuem. A segurança oferecida por Flávio Dino é permissionária ao narcotráfico e a intimidação da população trabalhadora, ou traficante pode ser classificado como trabalhador e ainda com direito a SUS e benefício prisional da Previdência.