BOCA DO BALÃO 6658

FESTA do Peixe deste ano foi muito elogiad apela organização pelos expositores e dos comerciantes em suas bancas. O ex-secretário Rojoel Simas vinha tendo muitas críticas e terminou sendo denunciado por pescadores por cobranças indevidas para que os mesmos colocassem suas tendas para venda do produto. O caso está sendo investigado e vereadores estão levantando nomes de pessoas que foram prejudicadas e tiveram de pagar PIX ao secretário para terem garantido espaço comercial na Festa.

MINISTRO Barroso, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) 7.418, ajuizada pelo Partido Verde garante que a revisão prevista na Lei de Cotas não seja usada para encerrar a ação afirmativa. Reconhece que é de “inequívoca relevância e possui especial significado para a ordem social e de segurança jurídica”. Barroso determinou um prazo de dez dias para que o Presidente da República da República, o presidente do Senado e o Presidente da Câmara prestem informações e em seguida, prazo de cinco dias para que se abra vista ao Advogado Geral da União e ao ProcuradorGeral da República. A Lei de Cotas vale desde 2012 e garante reserva de vagas para alunos pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e alunos oriundos de escolas públicas nas universidades federais. A revisão, segundo o PV pode dar espaço para interpretação de extinção ou expiração da Lei de Cotas. A ação também requer concessão de medida cautelar que mantenha a Lei de Cotas como está até que o Congresso determine nova legislação sobre as Cotas, no prazo de um ano.

ECONOMIA no Brasil segue com um grande número de falências e de recuperação judicial. Grandes empresas endividadas estão fechando postos de trabalho. Até mesmo os bancos estão reduzindo pessoas diante da tecnologia e não abrindo mais concursos para repor pessoal. A lucratividade dos bancos segue em alta, mesmo com o advento do PIX que reduziu os ganhos, mas em compensação taxas das mais variadas são cobradas dos clientes, desse a renovação do cadastro até mesmo por recebimento de PIX. A movimentação de redução de empresas em investimentos pode ser a previsão de dias piores a frente. Nossa irmã europeia, a Argentina tem risco de calote internacional e o dólar disparou 21% e os juros do que seria a taxa Selic portenha chegaram nesta segunda a 118%. Isto por que esquerdistas que sempre dominaram o governo estão prestes a perder para um candidato de ultradireita que é economista e certamente usará os fundamentos básicos da economia algo que o ministro brasileiro faltou as aulas ou alguém estudou por este e não repassou. Sempre a Argentina foi vista como a geradora do efeito “Orloff” onde Brasil teria o efeito no dia seguinte.