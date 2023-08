BOCA DO BALÃO 6657

CONSUMIDOR deve ficar atento para o possível aumento dos combustíveis nos próximos dias. A alta do preço do petróleo a nível mundial já está causando um déficit nos preços na Petrobras de cerca de 30%. Com isto reduz o lucro da estatal a possibilidade dos investidores virem a ter dividendos futuros. As estatais federais já estão a geram um déficit mensal de 24 milhões, quando no ano passado geravam lucro. Tudo devido a nova gestão e ao fim da Lei das Estatais permitindo contratação de gestores políticos.

SUPREENDE o preço do café ultimamente nos supermercados, mesmo fora de promoção. O que até pouco tempo atrás estava em torno de de R$ 17,00 o pacote de 500gr agora já se encontra boas marcas por até R$ 10,97 em promoções. O mesmo etá se verificando com o leite caindo de preço na entressafra e que por certo cairá muito mais quando chegar a primavera. O café é porque a safra voltou a crescer aumentando a oferta depois da geada de 2019 que dizimou muitas plantações de café em São Paulo Minas e Paraná. Já o leite é o resultado das importações de leite em pó do Mercosul (Argentina e Uruguai) que poderá fazer com que produtores diminuam a produção pelo alto custo de produção. O país ficará dependente de importações de leite pela política adotada pelo governo.

QUANTIDADE de cabos e fios arrebentados suspensos nos postes da CEEE tanto na área central como nos bairros é impressionante. Dizem técnicos da telefonia fixa que se trata do furto de cabos e fios pelo mercado clandestino de cobre de fiação. Como a telefonia fixa no sistema de fiação está ficando obsoleta e muitos estão abandonando a operadora Brasil Telecom sobram milhares de km de fios suspensos sem qualquer serventia como outrora era na cidade com exclusividade no segmento. Agora além de ser um problema para o paisagismo serve para que aos poucos cabos e fios se transformem em drogas para os viciados. Mas diante deste problema é urgente que a Prefeitura acione a CEEE Equatorial para que tais cabos e fios suspensos por cortes sejam retirados numa “limpeza aérea” da cidade.