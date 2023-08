BOCA DO BALÃO 6655

VELHA mídia da qual a Globo e o grupo Folha integram pouco ou nada falam sobre a CPMI do dia 8 de janeiro e muito menos da CPI do MST. A Globo recebeu nos primeiros seis meses do Governo do ex-presidiário R$ 54 milhões em publicidade superando as verbas publicitárias somadas dos demais canais com Band, Record e SBT. Era o agrado que a Globo precisava para buscar destruir a imagem do ex-presidente e para a dupla de caras de pau que apresentava o noticiário da noite da emissora. Mesmo com a fortuna ganha do governo do ladrão, a emissora amaga prejuízos e queda vertiginosa de audiência. É a resposta que o povo tem de dar a esta traição aos brasileiros e pela falta de ética jornalística.

ESTATAIS brasileiras que vinham tendo lucro, entre estas a Petrobras que rendeu bilhões aos cofres do Tesouro e ainda distribuiu uma fortuna em dividendo aos seus acionistas, já apontam prejuízos somados de mais de 24 milhões. A mudança na lei das estatais promovida pelo ex-presidiário e aprovada pelos ex-congressistas mamateiros permitiram o loteamento de estatais a partidos políticos que incharam as empresas com correligionários com polpudos salários. É mais dinheiro que se deixa de investir na saúde, educação e segurança para manter os bandidos da nação em cargos apadrinhados.

BOLSA Família ao retornar cortou milhares de beneficiários e cancelou outros tantos que recebiam o Auxílio Brasil. A aprovação pelo Congresso no ano passado de um furto no teto de R$ 200 bilhões para conseguir pagar o Bolsa Família foi mais um cheque em branco que está sendo gasto para pagar a turma que invadiu os cargos públicos no loteamento de partas ministeriais e estatais. Com um rombo de mais de 147 bilhões de reais nas contas públicas o governo quer retirar mais dinheiro dos contribuintes e promover cortes e contingenciamentos no orçamento. Teremos mais impostos e menos serviços para bancar a festa com dinheiro público e o círculo vicioso da corrupção que veio a galope.