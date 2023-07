BOCA DO BALÃO 6653

GRANDES apreensões de drogas pela PF reduziram, assim como estão reduzindo os chefes

de tráfico nas cadeias por liberalidade da Justiça. Enquanto a bandidagem anda solta a Gestapo do ministro Moraes segue arrombando portas para busca e apreensão até mesmo por agressões verbais sofridas.

LEVANTAMENTO da Confederação Nacional dos Municípios aponta que nos últimos 10 anos, 78% dos Municípios brasileiros (5.199) foram atingidos por algum desastre natural que levou ao registro de emergência ou estado de calamidade pública, especialmente por tempestades, inundações, enxurradas ou alagamentos. No período de 2013 a 2022, mais de 2,2 milhões de moradias foram danificadas em todo o país por causa desses eventos, afetando diretamente mais de 4,2 milhões de pessoas, que tiveram de deixar suas casas em 2.640 Municípios do país. Já os registros de prejuízos financeiros foram maiores no período de 2020 a 2022. Juntos, eles representaram R$ 18,3 bilhões, ou seja, mais de 70% do total no decênio.