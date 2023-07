BOCA DO BALÃO 6652

COORDENADOR do Meio Ambiente Verdinho, que assumiu o Programa Jogue Limpo, tem realizado um excelente trabalho em busca de conscientizar a proteção do Meio Ambiente. Aos poucos tem demonstrado a que veio e tem muitos projetos a serem desenvolvidos e boas ideias. De resto é importante que a comunidade auxilie no entorno de sua moradia, mantendo pátios e passeio públicos limpos e colaborando com a coleta seletiva e a destinação correta do lixo.

CEEE Equatorial ainda não conseguiu atingir 100% do restabelecimento de energia elétrica no Litoral Norte, desde os estragos do último ciclone que se abateu sobre a região. O chamamento dos prefeitos para agilizarem os serviços ao menos fez com que uma enorme frota de veículos da empresa fosse vista na cidade na quarta-feira passada pela manhã e outros tantos vindos pela FreeWay em direção ao Litoral. A agilidade dos serviços é que está sendo questionável, pois nesta segunda ainda há problemas de fornecimento de energia em pequenos municípios da região.

HOSPITAL Mãe de Deus deixou de atender no Hospital de Torres. Com o arrocho que o SUS tem feito aos Hospitais não reajustando a tabela do SUS as unidades hospitalares cada vez mais sentem as dificuldades e dependentes de emendas parlamentares que ficam sob o jugo do Governo Federal. E depois dizem que a Saúde é importante, mas bilhões de reais se espalham pelo país sem uma política de financiamento do setor definida e que realmente possam os hospitais oferecerem melhores serviços e sua modernização.

MINISTRO militante Barroso propiciou um espetáculo de como a Suprema Corte funciona e de como respeitam a liturgia do cargo que tanto exigem para instâncias inferiores. O CNJ infelizmente é mais um órgão para perseguição do que propriamente de correção de desvios de magistrados e que tem sido autorizador/avalizador de polpudas verbas indenizatórias aos juízes.