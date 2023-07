BOCA DO BALÃO 6651

PREÇOS dos combustíveis, que tem anunciado queda no preço da Petrobras por duas semanas seguidas, não tem chegado até o consumidor. Se fosse o contrário, o preço já teria o reajuste na noite anterior ao dia do aumento.

ANALISTAS econômicos e políticos tem colocado que a reforma tributária foi um cheque em branco para o Governo Federal. O projeto em nada vai melhorar a vida do brasileiro, mas sim dos políticos e do atual Governo Federal que quer gastar muito mais do que poderia. E ainda acham que o Banco Central que é o problema com os juros altos.

INSTITUTO Nacional de Cardiologia (INC) divulgou dados de que o número de internações por infarto aumentou no Brasil entre 2008 e 2022. Entre os homens, a média mensal passou de 5.282 para 13.645, um aumento de 158%. Entre as mulheres, a média foi de 1.930 para 4.973, alta de 157%. Esses dados são baseados no Sistema de Internação Hospitalar do Datasus, do Ministério da Saúde, e cobrem todos os pacientes brasileiros que utilizam os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), tanto em hospitais públicos quanto em hospitais privados conveniados. Nesse estudo, os pesquisadores conseguiram quantificar uma relação que já era prevista, mas precisava ser comprovada: o aumento do número de infartos durante o inverno. Em 2022, o número de infartos foi 27% maior na temporada de frio do que no verão, tanto em homens quanto em mulheres.

REFORMA agrária às avessas está sendo promovida pelo BNDEs que decidiu bloquear R$ 62 milhões em financiamento rural por haver indícios de desmatamento nas propriedades rurais requerentes. Esta ação está sendo realizada desde fevereiro e a falta de crédito fará com as propriedades tenham de gastar para comprovarem que não desmataram ou agrediram o meio ambiente e caso não façam ficaram sem recursos para investir na produção e assim virarem áreas improdutivas e portanto alvo de invasões pelo MST que não teria problema para desmatar e destruir plantações com a conivência do sistema.