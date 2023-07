BOCA DO BALÃO 6650

ESCOLAS Cívico Militares deverão ser extintas pela recomendação do MEC aos secretários estaduais de Educação. Estas escolas primam pelo respeito, disciplina e valores que a grande maioria dos jovens perderam no ensino regular. Para o MEC o melhor é a permissividade do tráfico de drogas no ambiente escolar, das agressões e violência entre alunos e o desejo de que professores sigam sendo ameaçados e até surrados pelos adolescentes que mais parecem delinquentes juvenis. O atual governo federal não prima por valores éticos e morais, se assim fosse não teria tanto descondenado ocupando cargos de ministé- rios e até mesmo da presidência. Bem fez a concumbina da gastança que terá para si somente 50 policiais para fazer a sua segurança. E o povo segue perseguido pela voracidade do Leão da Receita Federal

UFPEL poderá ter a primeira Faculdade de Medicina exclusivamente para a turma do MST. Atualmente a universidade já tem o curso de Veterinária para esta clientela. O mais interessante que não se houve manifestação de entidade médicas sobre este novo curso, somente para quando se trata de novos cursos em Universidades. Seguindo este caminho logo haverá faculdades exclusivas para negros, LGBTQIA…, narcotraficantes, amigos e parentes da turma do STF. Tudo em nome da igualdade, não sei de quem.