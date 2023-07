BOCA DO BALÃO 6649

ASSEMBLEIA Legislativa aprovou, na terça-feira (10), o auxílio por família no valor de R$ 2,5 mil que foram atingidas pelos ciclones e enchentes de junho e agora de julho. A iniciativa é bem vinda uma vez que comunidade como o Caraá tem sua vocação voltada para a horticultura e muitos perderam suas plantações e isto permitirá ao menos um alívio neste momento de grandes perdas. Os atingidos deverão procurar a Defesa Civil para se cadastrarem e verificarem a situação de necessidade do auxílio, com a ajuda do serviço social das Prefeituras.

DEPUTADOS Estaduais sepultaram a intenção de separatistas raciais em suprimir parte do Hino Riograndense. Se a ideia tivesse vingado certamente teríamos mais modificações, pois “braço forte” poderia estar sendo machista, “homem que não tem virtude” poderia ser mudado para todis que não tem virtude e a palhaça seguiria. O estranho é que estes desocupados não pediram a proibição da música de Chico Buarque com o seu “atira pedra na Geni” que tanto pode ser mulher como algo similar a estas.

SINAL de internet de muitas empresas ficou sem conexão e com isto prejudicou o atendimento de clientes e usuários. Clientes da antiga INB sentem saudades do tempo que a empresa primava pelo atendimento rápido e eficiente. Infelizmente uma empresa de Min Gerais adquiriu e a qualidade dos serviços parecem não terem permanecido. A modernidade anunciada ficou somente o 0800 que simplesmente ignora a importância dos clientes. Nada é bom que perdure para sempre, mas a cobrança da fatura segue religiosamente e ainda com ratificação de vencimento em contatos via e-mail.