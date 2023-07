BOCA DO BALÃO 6648

TRANSPOSIÇÃO do Rio São Francisco que estava levando água ao Nordeste e para o enchimento de barragens está parada desde o mês de janeiro para “reformas”. Os reparos no ritmo que estão poderá representar mais tempo do que foi levado para a construção dos canais da transposição. Com isto muitas cidades que já estavam implantando sistema de água encanada potável estão em compasso de espera e certamente os investimentos serão perdidos par aqueles que estavam a implantar a rede de abastecimento e aos moradores que buscavam construir banheiros para aproveitarem quando a água chegasse às torneiras. O Nordeste voltou a ser a região da escravidão social, por falta de serviços básicos nas comunidades.

VENTOS que chegaram ao litoral ultrapassaram em alguns momentos os 130km/h. As fortes rajadas provocaram estragos na região, assim com em outras partes do Estado. No Litoral Norte houve a falta de energia elétrica por várias horas fez com que o comércio se mantivesse fechado e outros ainda tiveram vidraças estilhaçadas e quedas de painéis de publicidade. Os danos causados em grande parte foram de destelhamentos, destruição por estilhaços de telhados e a falta de sinal de internet que perdurou também por várias horas na cidade.

REAJUSTE de salários de prefeitos e secretários neste primeiro semestre tem sido a ação de muitos legislativos do Estado. Vereadores preferiram não realizar o aumento salarial, que somente será válido para o próximo mandato, na véspera das eleições pois para estes que buscam uma reeleição o fato seria negativo e podem ser retaliados pelos eleitores. O reajuste, por lei, somente é permitido para o próximo mandato sendo que para secretários o reajuste é imediato. Câmara de Osório também deverá seguir com projeto que prevê aumento para prefeito e vereadores a partir de 2025.