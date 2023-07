BOCA DO BALÃO 6647

REFORMA da pista de skate poderia servir para lançar a pista de caminhada e de ciclovia a margem da Lagoa ampliando espaço de lazer para mais praticantes de esporte e lazer. A comunidade espera muito mais ainda no entorno da Lagoa que poderá ser o cenário turístico perfeito para apreciar o nascer e o pôr do sol, pedalando ou caminhando no entorno da Lagoa, principalmente se o reservatório de água foi recuperado

PROXIMIDADE de mais um ciclone extratropical atingindo o Litoral Norte já fez com que a Defesa Civil realizasse alertas para a região. Depois destes eventos já ocorridos um terceiro representará ainda mais forte que o primeiro e ainda com fortes ventos que atingiram todo o estado e mais forte ainda no Litoral Norte. É importante que moradores do interior do município fique atento a queda de barreiras ou de córregos que podem aumentar de volume rapidamente. Na cidade é importante que os moradores verifiquei bueiros próximos à sua residência para que não haja alagamentos em decorrência de entupimento dos mesmos.

SEGUE o recolhimento de donativos para os desabrigados do município de Caraá que precisam de móveis e utensílios e material de limpeza e higiene. Estas doações devem ser encaminhadas para a Vila Olímpica que poderá dispor de recolhimento e também a coleta dos donativos. Contatos podem ser feitos através do telefone da prefeitura e ou pelo facebook do Executivo municipal.

CONSUMIDOR deve estar atento aos preços de produtos de alimentação e limpeza e higiene. Há uma forte diferença de preço entre supermercados da cidade e as vezes mais em conta nas farmácias e nas conhecidas lojas de 1,99. Artigos idênticos podem representar diferenças de até 5 reais dependendo do local da compra, como o que tem ocorrido com o preço do café em embalagem de 500 gr. Pesquisar e acompanhar promoções que estão sendo oferecidas semanalmente pelos estabelecimentos. Nem sempre promoção significa que é o preço mais baixo da cidade. O App do Governo do Estado “Melhor preço” pode servir de referência para uma busca certeira para o produto que necessita adquirir.

MECANISMO está realizando um esforço extremo para que possam denegrir a imagem do ex-presidente e ao mesmo tempo acobertar o desgoverno imposto aos brasileiros. A votação da Reforma Tributária foi mais um exemplo de compra de votos com o que abominavam na velha mídia denominado de orçamento secreto e tornou-se de emendas do relator e parlamentares. O que seria para o bem a população se tornou o meio de cooptar deputados e senadores para apoiarem o projeto golpista da Democracia e transformar num regime comunista. Na votação da reforma forma R$ 7 bilhões liberados em emedas parlamentares recendo em média R$ 6 milhões cada deputado federal para aprovarem a nova forma de retirar mais dinheiro do trabalhador com impostos.