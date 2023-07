BOCA DO BALÃO 6646

ROUBO de cabos da telefonia fixa e também de energia estão deixando moradores sem os serviços das empresas concessionárias. O roubo de cabos de telefonia facilmente é percebido pela comunidade por observarem em várias ruas os cabos rompidos suspensos sobre a rua. A empresa Oi que está em decadência e em processo de “recuperação judicial” não tem dado a importância a recuperação da malha, tendo em vista a ascensão da fibra ótica. Com isto quem ainda tem a linha fixa por fio sofre com a falta de manutenção e a burocracia para conseguir reclamar a falta de serviço. Mas a conta vem automaticamente todo mês.

INSTALAÇÃO de painéis solares nas casas do projeto habitacional federal reduziria o subsídio às contas de energia elétrica para a população dos programas sociais. Associação de empresas de energia solar estão realizando levantamento para que seja incluído no projeto financiado a inclusão de painéis de energia fotovoltaica fazendo com as famílias de baixa renda dependam menos da rede de distribuição de energia. A questão é os moradores terem a segurança de que não terão seus painéis roubados ou que os beneficiados terminem vendendo o equipamento. Tudo uma questão contratual em que responsabilize o morador com a guarda e segurança do equipamento.

STF determinou ao Governo Federal o pagamento do piso nacional da enfermagem aos servidores públicos. O que ainda está pendendo é como ficarão os hospitais filantrópicos, santas casas e demais entidades do setor com relação a possível obrigação de pagamento do piso salarial e seus efeitos na folha salarial. Para estes deveria haver um calendário de atualização até chegar ao pagamento de 100% do piso e as esferas de poder remunerarem melhor os serviços hospitalares para que este possam cumprir com a norma legal. Para a servidores públicos e não aos particulares é faltar com a isonomia salarial para a categoria que tem um importante papel no desempenho do Sistema Único de Saúde.

GASOLINA em Osório já na quinta-feira estava ocorrendo a alteração do preço e que em alguns postos superou os R$ 6,00. Nos demais ficaram acima de R$ 5,60. A volta dos impostos e da vigência da MP dos combustíveis que não foi votada pelo Congresso garantiram este salto ao preço dos combustíveis justamente quando o dólar está abaixo de R$ 5,00 e o barril de petróleo atingindo os preços anteriores a pandemia e início da guerra da Ucrânia. O aumento é exclusivamente pela vontade de arrecadar mais por parte do governo federal e o fim da paridade com os preços internacionais para justificar o aumento de impostos.