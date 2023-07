BOCA DO BALÃO 6644

DADOS do Serasa Experian indicam que a inadimplência de empresas da região Sul cresceu em maio, atingindo a marca de um milhão de empresas endividadas. No Brasil são 6,48 milhões de empresas sendo que o estado de São Paulo é disparado como o de maior número de empresas inadimplentes, furto de uma política nefasta do Governo Dória. Na região Sul o estado com maior número de empresas foi o Paraná com mais de 417 mil empresas, em segundo o RS com mais de 367 mil e Santa Catariana com o menor com o número de praticamente 269 mil empresas.

SERASA também apontou que a maior parte destas empresas são Micro e Pequenas e, estão com o CNPJ no vermelho, totalizando mais de 39,6 milhões de dívidas e cujo montante seria de R$ R$ 93,5 bilhões e em média cada empresa inadimplente que 6,9 contas atrasadas. Enquanto isto o Governo Federal segue com sua gastança internacional e que somente em viagens ao exterior já passa a cifra de mais de 3 milhões de reais, além de aumentos de gastos com a máquina que já se aproximam do valor do PIB. Ou seja, o Governo Brasileiro já gasta mais do que seu orçamento total e deverá atingir o valor de tudo que é produzido no País que é o que forma o PIB. E a gastança não para. Estamos seguindo o caminho da Grécia que quebrou e logo chegaremos a este ponto.

EMPRESAS que estão com dificuldade ainda terão menos oportunidade de sairem do vermelho, tendo de optar por linhas de crédito mais caras nos bancos para tocarem seus negócios. O Pronampe criado no governo passado tem juros muito mais baixos e de menor custo, sendo de fácil acesso a empresas devidamente registradas. Agora as linhas de crédito do Pronampe foram suspensas para que o Fundo Garantidor seja usado para o novo programa para salvar pessoas físicas endividadas. Será como o programa da dislexa, Minha Casa Melhor que transferiu recursos do FAT e FGTS para financiar os beneficiários d Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida para mobiliarem suas casas com crédito de até R$ 5 mil reais. Poucos foram os que pagaram, mas foram milhões que a Caixa liberou para o programa. O “Desenrola Brasil” é pra auxiliar quem deve até R$ 5 mil e está no CadÚnico ou que comprovem renda inferior a dois salários mínimos.