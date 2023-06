BOCA DO BALÃO 6642

EVENTO climático do fim de semana demonstra o quanto é importante as pessoas terem conhecimento sobre a região e local que escolheram para morar, principalmente quem procura um local calmo, tranquilo e em meio a natureza. A proximidade com rios e represas sempre deve ser observada, porque de um córrego poderá num momento de chuvas intensas ter um efeito devastador. Também é importante a preservação da mata e árvores, pois estas de certa forma protegem da velocidade das águas. Neste sentido é importante que a APA seja constantemente monitorada para evitar o surgimento de moradias em área de risco iminente.



VICE-PREFEITO Martim Tressoldi teve seu passamento no sábado, depois de uma intensa batalha com sua saúde atingida pelo câncer. Seu descanso para a eternidade ocorre num dos

seus melhores momentos políticos como viceprefeito e visto como futuro candidato. Seu trabalho como vereador e também sua carreira militar foram de dedicação e de colher muitos

amigos, além de deixar uma cidade inteira enlutada. Tressoldi escreveu sua estória e será lembrado como um militar que buscou a vida pública para proporcionar aos osorienses o melhor, dedicando-se e lutando para que tudo pudesse ser melhorado.

AVIÃO presidencial teve destinado R$ 1,7 milhão para refeições servidas a bordo. Considerando que já se pretende adaptar um Boeing A 330 para servir de aeronave presidencial, esta despesa certamente irá dobrar para alimentar os mais de 10 passageiros da comitiva com farto cardápio. Enquanto isto municípi9os atingidos por intempéries recebem menos de um milhão para recuperar estradas, pontes, e prédios públicos. Isto sem falar nas despesas da comitiva em hotéis de luxo cuja diário ultrapassa R$ 100 mil. Voltou o amor e ao País das Maravilhas.

DEPOIS de aparelhar o serviço público, o STF, as Forças Armadas e comprar o Congresso agora a preocupação é tomar o Banco Central. Algo do tipo só falta roubar um banco e com este todos os brasileiros. Assim foi e está sendo com o BNDEs e num futuro breve o Banco Central. O sistema comunista está se arraigando no governo e tem atropelado a Constituição para garantir de que ninguém vai ficar com o bolo inteiro.

JULGAMENTO de Bolsonaro e que poderá o tornar inelegível já está armado e combinado. A turma das regalias e dos aproveitadores já está comemorando esta possibilidade. Há alguns anos uma presidenta foi impitimada e se teve o primeiro arroubo à Constituição permitindo que a ex-assaltante de banco tivesse garantido seus direitos políticos e as regalias de ex-presidente.