BOCA DO BALÃO 6632

SOMENTE ontem, quarta-feira, que o preço da gasolina comum em Osório chegou a valores abaixo de R$ 5,00. Em alguns postos a queda foi de somente R$ 0,20 e em outros já ultrapassa de R$ 0,50 neste mês de maio. Para quem tem os Apps que alguns postos oferecem o preço do litro gira em torno de R$ 4,79, mas em média está em torno de R$ 4,99. Já o gás de cozinha para retirada no ponto de venda caiu mais um pouco e estão em R$ 93,90 num determinado fornecedor, em outros está em torno de R$ 94,00. Se for pela tele entrega fica mais salgado em torno de R$ 15,00.

PANDEMIA fez disparar os serviços de tele entrega para vários tipos de serviços. De remédios a alimentos e até consultas médicas através da telemedicina. Com inflação alta e preços mais elevados a população não perdeu o hábito de utilizar os serviços de tele entrega, principalmente para os mais diversos tipos de alimentos. O pobre pode não ter conseguido comer picanha, mas com o preço de um quilo de picanha pode comprar a refeição completa para a família de quatro pessoas e utilizando o serviço de tele entrega. Alguns até concedem um refri grátis para estimular as vendas pelo delivery e outras mesmo com a taxa de entrega o preço é suportável no orçamento da família.

FRENTE Parlamentar para o Litoral Norte, lançada na segunda-feira num esforço do deputado Luciano Silveira pode ser um caminho a seguir para prefeitos da região pensem em conjunto para atender bem a população da região. A falta de integração de esforços e as disputas de beleza emperraram por décadas o desenvolvimento da região. Cada prefeito queria algo para a sua cidade e ficavam sem ter o benefício por uma disputa ignóbil. Assim era com órgãos regionais do Estado e da União e quem tinha maior poder político levava a contragosto dos demais prefeitos. Agora temos a questão do royalties do petróleo e que agora não mais receberá que Xangri-lá recebe muito mais do que Osório e que agora não mais receberá, e Xangri-lá passou a ter o privilégio de ser o que mais recebe dos municípios da região, sem ter a passagem de nenhuma gota de petróleo pelo município.