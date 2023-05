BOCA DO BALÃO 6630

PREÇO da gasolina e demais combustível ainda não teve a anunciada redução. Com a queda do dólar e o preço do barril de petróleo em queda a Petrobras fez o que já deveria ter feito que era reduzir os preços. Mas o governo anuncia como uma grande conquista, mas esperem para que logo esta redução desapareça com a volta da cobrança de ICMs de 25%. Se o governo destinasse os dividendos que ganha da estatal para a Saúde já seria muito melhor do que esta falsa redução para poder aumentar a arrecadação de impostos.

GOVERNO Federal em nenhum momento buscar apresentar redução de despesas, aliás muito pelo contrário, somente buscar gastar mais e de forma irresponsável. O aumento de “boquinhas” em estatais é o que logo estaremos vendo depois do jejum de cabides de emprego não governo anterior. O ladrão quer comprar votos no Congresso imaginando que ainda tem a sua corja de corruptos que pode comprar com emendas e empregos. A famosa velha política.

AUMENTO do número de casos com doenças respiratórias no estado e agora no Acre, onde falta oxigênio para atender a demanda parece ser uma situação inexplicável diante do fato de que nem nos aproximamos do inverno. Com UTIs pediátricas lotadas na região metropolitana e até crianças morrendo por falta de leitos de UTI qual seria a explicação de tantos casos pós pandemia, diante da vacinação em massa que foi realizada. Agora é esperar os “especialistas” da rede Globo darem suas explicações, assim como explicar o boom de mortes por câncer em pessoas com faixa etária abaixo de 65 anos e superior a 35 anos.