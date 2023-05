BOCA DO BALÃO 6629

INDICAÇÃO de Celso Ferri para secretário de Segurança do município integra a cota do PP na administração municipal. O ex-delegado já concorreu pelo PDT ao cargo de vereador, mas não logrou êxito, pois o populismo sobrepujava o conhecimento. Eleitor não tem o hábito de votar em pessoas com conhecimento para gestão pública e desconhecem a importância da escolha do candidato na hora do voto. Tanto é assim que hoje temos um ladrão como presidente e uma assaltante de banco como presidente do Banco do BRICs (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

DITADURA Civil está a caminho e andando de passos largos. Ontem para firmar posição e ganhar mais um ponto na implantação do regime autoritário o TSE cassou o mandato do deputado federal mais votado do Paraná, o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnoll. O judiciário tem demonstrado seu ativismo e cumprido a missão que lhe incumbe quem os indicou para ocupar os cargos máximos da magistratura, nem sempre oriundos do meio da própria magistratura. Ministros do Judiciário estão preocupados em agradar o ex-presidiário dando-lhe guarida à sua vendeta.

ABERTURA do Centro de Especialidades médicas pela Prefeitura de Osório e Secretaria da Saúde poderá vir a reduzir drasticamente a fila para atendimento médico especializado. Uma consulta de oftalmologia que levava praticamente seis meses, poderá ocorrer em pouco mais de um mês. O gargalo do atendimento médico está principalmente na consulta de atendimento para encaminhar à especialização. Mas pode ser um grande passo para a melhoria do atendimento da população nesta área crucial para a comunidade.

TRABALHO de recuperação da Lagoa do Marcelino parece ter encerrado com a retirada de parte do material que assoreou boa parte da lagoa. O trapiche de madeira que antes havia foi retirado devido ao apodrecimento da madeira e que poderia ter pilastras de concreto e passarela de madeira tratada. Deveria ser dada a continuidade para que a lagoa possa ter condições de vir a se recuperar e se integrar ao paisagismo da cidade, mas claro não se deve esquecer de que não deverá mais ser o poço de coleta de esgoto.