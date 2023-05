BOCA DO BALÃO 6626

ACESSO da estrada lateral da BR 101 pela RS 030 com as chuvas dos últimos dias tem acelerado o processo de deterioração do asfalto que já apresenta uma cratera no local. O problema é antigo e as soluções são paliativas que além da recuperação do pequeno trecho, já se sabe de antemão que em pouco tempo estará novamente com crateras. Precisa ser revisto o traçado da curva, principalmente para o acesso de veículos e caminhões oriundos do sentido Tramandaí-Osório.

STF suspendeu a ação que pedia a revisão do cálculo de remuneração do FGTS. O saldo do trabalhador é atualmente corrigido em 6% ao no de juros e mais a variação da TR, esta que é próxima de zero. A revisão visa substituir a TR por outro índice ou aplicar o mesmo reajuste do rendimento da poupança. O Ministro Nunes Marques pediu a retirada de pauta para vistas ao processo devido ao impacto que esta revisão levaria ao Tesouro e ao próprio Fundo. Estima-se que seja em torno de R$ 700 bilhões o custo de uma revisão do cálculo, mas a AGU (Advocacia Geral do União pediu também no mês passado a retirada e arquivamento do processo, pois a remuneração não prejudica os trabalhadores, pois trata-se de um depósito feito pelas empresas para retirada somente em alguns casos especiais ou de demissão sem justa causa. Além disso, há se saber que um reajuste maior no saldo do FGTS, implicaria num custo maior às empresas devido ao pagamento da multa sobre o saldo do FGTS que teria um valor maior com o reajuste. Algo que poderá ter reflexo também nos preços de produtos e serviços que contratam trabalhadores com carteira assinada.

EMPRESA de telefonia Oi de telefone fixos está contatando com clientes que tenham ainda linha fixa da empresa para forçarem a migração para a empresa Claro. Oi encontra-se em recuperação judicial e teve de se desfazer dos serviços de linha fixa e também de várias torres de telefonia móvel e outros ativos. No entanto, a Oi induz o cliente a aceitar a empresa de telefonia Claro como obrigatória para o litoral norte. Em nenhum momento a Oi envia correspondência comunicando o fato e simplesmente faz apenas por telefone. É importante que os clientes tenham cuidado com golpes que podem estarem sendo aplicados e a perda de seu número de telefonia fixa.

PESQUISA de preços em supermercados da cidade continua e deve ser considerada pela economia que o consumidor poderá ter ao final de suas compras mensais. Isto pode ser visto perfeitamente na comparação de preços da compra de papel higiênico. Uma mesma marca e mesmas características com 12 rolos de 30 metros podem ser encontrados no mesmo dia por preços que variam de R$ 11,99 a R$ 14,99 ou seja, serão três reais de economia e o melhor que por vezes estão mais baratos em farmácias da cidade.