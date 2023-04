BOCA DO BALÃO 6614

GRAVATAÍ recebeu hoje a inauguração do Centro de Distribuição das Farmácia São João que

fica ao lado da Freeway junto ao novo acesso de Gravataí. Também foi hoje a inauguração da

milésima farmácia da rede localizada no Bairro Restinga, em Porto Alegre. Atualmente é uma das maiores redes de produtos farmacológicos do país estando concentradas em dezenas de municípios do estado, sendo muito presente no Litoral Norte, Região Metropolitana e na Serra. A rede já está também inaugurando lojas em Santa Catarina e Paraná onde deverá construir um Centro de Distribuição em cada um destes estados.



RÓTULAS instaladas em alguns cruzamentos da cidade poderiam ser melhorados e serem

melhor sinalizados. Os motoristas não tem observado a preferência de contorno da rótula, pois a mesma é somente marcada com tachões e que a noite e mesmo durante o dia não surtem o efeito deste importante recurso de trânsito. Há caso inclusive de um empresário de ter feito um projeto simples de construção da rótula que evitaria possíveis acidentes, mas a sugestão parece não ter sido bem recebida, pois em nada foi do projetado.



PREFEITURA poderia melhorar em muito a estrutura da rua coberta do Largo dos Estudantes

que em dias chuvosos deixa de ser um abrigo para se tornar uma área alagada. Impossível que o setor de engenharia da Prefeitura não consiga projetar algo mais moderno, atrativo e esteticamente melhor e funcional do que hoje existe. Há centenas de exemplos de rua coberta que poderiam ser considerados para uma reformulação do local. E não será por falta de recursos que não se possa fazer.