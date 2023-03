BOCA DO BALÃO 6612

VISITA do ministro da Justiça ao Complexo da Maré certamente resolverá todos os problemas das manifestações que o comando do tráfico nas cadeias está incentivando. A inércia do Estado é da Justiça já está rendendo furtos e no Mato Grosso chefes do tráfico e mais de 40 presos envolvidos numa grande operação feita pela polícia em que foram presas demonstra que são muito mais bem vindos à sociedade do que os “terroristas de Brasília”. Certamente que a visita a Maré foi para confirmar que Fachin não vai revogar a proteção aos morros das incursões policiais e que o tráfico pode seguir trabalhando e comandando o esquema de armas e drogas pelo país. Nada como ter amigos bandidos.

EMPRESA de estacionamento pago de Osório em breve terá de aumentar a área de abrangência para manter seus serviços. A prefeitura tem liberado cada vez mais espaços destinados a estacionamento para particulares ampliarem seus estabelecimentos comerciais e que geralmente ocupam duas vagas e ainda no entorno da praça os Food Trucks já nem mais retiram durante o dia seus trailers. Reclamações estão ocorrendo.

HOSPITAL de Osório, ainda sob intervenção do Estado, a partir de determinação da Promotoria Pública ainda não apresentou um plano de recuperação financeira da entidade e se mantém ampliando o déficit operacional. Tal ação poderá vir a inviabilizar de vez o Hospital pelo endividamento. Há a tentativa política de entregar o patrimônio para uma instituição de administração Hospitalar, mas nada se aponta no caminho de solucionar as despesas. A intenção é salvar o Hospital ou sepultá-lo em dívidas?

TRABALHO de limpeza da cidade segue a todo vapor. O uso de máquinas de varredura tem tornado o trabalho eficaz e ágil. Lamentavelmente a comunidade não tem dado a devida colaboração evitando jogar lixo nas ruas e a melhorar o passeio público. Aliás, para melhorar o passeio público dentro do que exige a prefeitura necessita de investimentos que alguns proprietários não estão dispostos a realizar ou não tem condições de custear os mesmos.