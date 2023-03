BOCA DO BALÃO 6605

TAXA média de desemprego fechou o ano de 2022 com 9,3%. Antes do fechamento do quarto bimestre a taxa chegou a cair para 8,3%, Este foi o melhor índice desde 2015 que fechou em 8,5%. Durante a pandemia o índice chegou a 14,1% e vou decaindo ao longo de 2021 e 2022. Para 2023 as perspectivas não são muito otimistas, pois em janeiro e fevereiro diversas fábricas e grandes conglomerados estão fechando filiais e unidades fabris. Além disso, há também a decretação de falências de empresas que buscavam a recuperação fiscal.

PREFEITO Roger e o secretário em exercício da Secretaria de Obras Júlio Mirim estarão no sábado pela manhã realizando a entrega oficial das obras de pavimentação em diversos bairros da cidade. A solenidade será no bairro Medianeira, junto a praça do bairro na rua Imbé. Entre as obras de pavimentação estão as ruas do bairro Caravágio que vinha sendo esquecido pelas administrações e agora praticamente terá todas suas vias principais e transversais pavimentadas.

CONSULTA pública relizada na Câmara de Vereadores na semana passada apresentou os resultados financeiros da arrecadação do município de Osório. A cidade teve um superávit orçamentário de R$ 94 milhões. Neste valor estão sobras do ano de 2021 e arrecadação a maior durante o ano de 2022. Lamentável saber agora em fevereiro esta “sobra” quando o Hospital de Osório estava passando por uma grave crise financeira e que pedia aporte financeiro da prefeitura para equilibrar suas contas. Esta sobra também poderia ser aplicada na construção do grande parque da Lagoa do Marcelino se houvesse um projeto completo do entorno e vontade política de buscar mais recursos e realizar a obra, do que fazer caixa.