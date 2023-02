BOCA DO BALÃO – 6601

BRASILEIROS devem ficar atentos aos dados da economia sobre o ano de 2022. Foi um ano de superávits em estatais como Correios, Petrobras, diversos portos e nas exportações com saldo comercial positivo pelo terceiro ano consecutivo. Também neste ano a queda da taxa de desemprego caiu de 14,5% para próximo de 8%, além de um acentuado investimento em obras e infraestrutura. As contas públicas fecharam o ano com saldo positivo de R$ 126 bilhões de reais, segundo o Banco Central, melhor resultado da série desde 2013. Para fechar a conta os estados, municípios e a União fecharam as contas com superávit nunca antes obtidos. Depois de novembro de 2022 a inadimplência está dando um salto apontando recorde de endividados, grandes empresas fechando, BNDES cortou 10 linhas de crédito para a agricultura, sendo que o orçamento da Cultura é maior que o destinado a pasta da Agricultura (fonte de superávits na balança comercial brasileira). Ex-presidiário realmente está cumprindo com a sua maior promessa que é de desmanchar o maior desgoverno que o país teve e que segundo este ficou uma dívida enorme como o caso dos amigos de Cuba e Venezuela que deixaram de pagar o empréstimo feito pelo BNDES no governo do ex-presidiário que já está em mais de 7 bilhões de dólares. Um impeachment é pouco, além de voltar a cadeia de onde não deveria ter saído.

COMUNIDADE do bairro Laranjeiras espera com ansiedade o início das obras da duplicação do trecho da RS 030 a partir do entroncamento. Quem sabe se houver agilidade política com o vice governador Gabriel Souza, com o deputado estadual Luciano Silveira e também do deputado federal Alceu Moreira se consiga recursos para dar início o mais breve possível às obras. Claro que não se deve esquecer de colocar ciclovia, passagem para pedestres e redutores de velocidade no trecho, melhor iluminação e esperar para fura passagem de fiação e encanamentos de drenagem e esgotos. Assim se evitaria os tais aditivos e complementos que duplicam a obra.