BOCA DO BALÃO – 6600

GOVERNO do Estado investiu alguns milhões em melhorias nas estradas do litoral durante o ano passado e que recentemente tiveram a visita do governador e do vice a estas obras. Como nem sempre tudo é perfeito ficou o acesso à estrada lateral da BR 101 pela RS 030, junto ao viaduto de BR 290, que pela passagem de caminhões precisa ser melhorado, além e que caminhões carregados de toras de madeira vindo do sentido cidade-entroncamento tenham uma conversão muito fechada. Poderiam utilizar uma parte da faixa de domínio para amenizar a curva e com isto evitar o desgaste do pavimento. Solução está com o DAER ou com o município que municipalizou o trecho?

