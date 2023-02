BOCA DO BALÃO – 6599

PRESIDÊNCIA da Assembleia Legislativa diferentemente de outros legislativos e do federal realiza a escolha de seus presidentes através de acordos de bancadas, propiciando que as maiores bancadas tenham um ano de gestão à frente do Legislativo Gaúcho. Nesta 56ª Legislatura no ano de 2023 a presidência será do MDB tendo Vilmar Zanchin, natural de Marau, empossado na última terça-feira. Em 2024 será a vez do PP que indcou para assumir o cargo o deputado Adolfo Brito, natural de Segredo. Em 2025 a presidência estará a cargo do PT e o presidente será o deputado Pepe Vargas natural de Nova Petrópolis e o último ano da Legislatura será do deputado do Republicanos Sérgio Peres, natural de Santo Antonio da Patrulha.

DIRETOR do Jornal Momento e também presidente da Associação dos Jornais do Interior – Adjori se fez presente a posse dos deputados prestigiando o ingresso de Luciano Silveira em seu primeiro mandato e a posse do novo presidente da Assembleia Vilmar Zanchin. O presidente da entidade dos jornais vem buscando estreitar as relações com o Legislativo Gaúcho reforçando que a imprensa do interior segue forte e pujante levando a informação precisa aos leitores e a todas as comunidades riograndenses.