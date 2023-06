BM apreende carga de cigarros roubada

A Brigada Militar (BM) foi acionada na tarde de segunda-feira (5), após receber informações sobre o assalto a um veículo que estava transportando uma carga de cigarros, em Santo Antônio da Patrulha. Ao todo, foram roubadas cerca de 20 mil carteiras de cigarro, material avaliado na quantia de 112 mil reais.

De acordo com a BM, o Furgão Renault seguia na altura do quilômetro 68 da ERS-030, na localidade de Lagoa dos Barros, quando três indivíduos armados, abordo de um GM/Corsa, renderam os tripulantes e levaram o automóvel junto com a carga. A partir daí os Policiais Militares (PMs), com apoio dos agentes do Comando Rodoviário da BM (CRBM), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Batalhão de Aviação (BavBM), montaram um cerco para tentar localizar os indivíduos. Próximo ao local do assalto, foi encontrado o Furgão abandonado, completamente vazio. Próximo dali, foi localizada a carga, no interior de uma Kombi. O veículo estava com as placas clonadas e havia sido roubado no último sábado (3), na cidade de São Jerônimo.

Durante as buscas, também foi encontrado o carro utilizado pelos assaltantes. Ao perceber a presença dos PMs, dois indivíduos começaram a atirar, conseguindo fugir a pé. Felizmente, nenhum policial ficou ferido. Em consulta ao sistema, os policiais constataram que o GM/Corsa também estava com as placas clonadas e havia sido roubado no último dia 31 de maio. Já o outro assaltante foi abordado em uma parada de ônibus. Bastante nervoso, o indivíduo, de 32 anos, confessou aos policiais que teria participado do assalto à carga de cigarros. Com diversos antecedentes por roubo, receptação e posse ilegal de arma de fogo, o criminoso foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.