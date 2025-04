Biblioteca Municipal Fernandes Bastos é reinaugurada

OSÓRIO – O prefeito Romildo Bolzan Júnior realizou na noite de quinta-feira (24) a reinauguração oficial da Biblioteca Pública Fernandes Bastos. Fechado para reformas desde julho de 2023, o espaço voltou a estar disponível para a comunidade osoriense no dia 15 deste mês.

Prefeito Romildo Bolzan Jr.

Durante seu discurso, Romildo ressaltou a importância do prédio para a História do município, local que já abrigou a Câmara de Vereadores e também a prefeitura de Osório. Frequentador da Biblioteca desde criança, o prefeito declarou estar honrado de poder entregar a revitalização do espaço. O secretário municipal de Educação, Marcelo Reis, afirmou que o ato marca o retorno de um patrimônio cultural da cidade, com a cidade passando a “pulsar de uma forma diferente”.

Secretário de Educação, Marcelo Reis.

Já a diretora da Biblioteca, Adriana Costa, disse estar completamente feliz pelo retorno das atividades, do espaço que, segundo ela, é “pulsante, de amor e acolhimento”. “Estamos com as portas abertas”, declarou a bibliotecária, convidando a todos os presentes para visitarem e usufruírem do local. Com 7,2 mil usuários cadastrados, a Fernandes Bastos conta com um acervo de 24 mil registros bibliográficos. Seu atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, sempre em dois horários: Das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h e 30min.

Bibliotecária Adriana Costa.

INVESTIMENTOS

No total, foram investidos 235 mil reais. Localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro da cidade, a Biblioteca recebeu a troca do telhado, pinturas interna e externa, instalação de forro em PVC e de gesso, implantação de novo sistema de iluminação, entre outros reparos. Uma divisória foi colocada na parte térrea para criar o ambiente infantil, com prateleiras de livros na altura dos pequenos. Já no piso superior, a Sala Verde, voltada à Educação Ambiental, passou a contar com livros e materiais voltados ao tema. Ainda no segundo andar, foi disponível uma sala ampla com cadeiras e tela, local que poderá receber eventos como palestras e Cine Debates.

Localizada no Centro da cidade, espaço estava fechado para obras desde julho de 2023.

CRÉDITOS: PMO