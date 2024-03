Banrisul recebe reconhecimento pela valorização de mulheres em cargos de liderança

Selo Mais Mulheres na Liderança, da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), foi entregue à instituição gaúcha na última terça-feira (5)

Na semana em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, o Banrisul recebeu uma notícia que comprova seus esforços para melhorar o quadro da igualdade de gênero dentro da instituição. O banco gaúcho foi agraciado com o Selo Mais Mulheres na Liderança, lançado na última terça-feira pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC).

O prêmio passa a ser concedido às instituições bancárias do país que possuem duas ou mais mulheres em cargos de direção, realidade que atualmente faz parte de somente 25 dos 125 associados da ABBC. Adriana Celestino, Diretora de Atendimento e Operação de Canais, e Elizabete Tavares, Diretora Administrativa, garantiram a presença do Banrisul na seleta lista desta primeira edição.

Em uma carta conjunta endereçada à entidade promotora, as diretoras agradeceram o reconhecimento e ressaltaram a importância da criação de ambientes de trabalho inclusivos e equitativos, onde mulheres sejam incentivadas a prosperar e ocupar posições de liderança. “Compreendemos que a diversidade de gênero e a inclusão são fundamentais para o sucesso e a sustentabilidade de nossa organização e de toda a sociedade”, pontuaram.

Para o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a conquista é resultado de um trabalho de gestão continuado, baseado em políticas de inclusão como os Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), da ONU, e o ESG. “Iniciativas como essa da ABBC são fundamentais para fortalecer a atuação de mulheres no setor. Na nossa instituição, temos como compromisso garantir que todos tenham as mesmas oportunidades de crescimento, combatendo a discriminação e fortalecendo a diversidade em todos os níveis hierárquicos”, afirmou o dirigente.

A expectativa da ABBC com o Selo, de acordo com a sua presidente Sílvia Scorsato, é de que os bancos não apenas ampliem suas políticas de inclusão de gênero, mas também passem a identificar e reconhecer profissionais qualificadas no mercado. A distinção será utilizada pela entidade para promover boas práticas no segmento e inspirar outras instituições.