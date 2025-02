Banrisul alcança lucro líquido de R$ 916,1 milhões em 2024

Fernando Lemos, presidente do Banrisul.

O Banrisul divulgou na manhã de quinta-feira (13), durante evento em Porto Alegre, o balanço de 2024. Segundo os dados apresentados, o banco alcançou no ano passado lucro líquido de R$ 916,1 milhões, crescimento de 5,2% frente ao resultado de 2023. O desempenho no ano reflete, especialmente, o crescimento da margem financeira, o incremento da carteira de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias.

Os recursos captados constituídos por depósitos, recursos em letras e dívida subordinada, e os recursos administrados totalizaram R$ 116,1 bilhões em dezembro de 2024, alta de 14,3% em relação a dezembro de 2023, com destaque para o crescimento do depósito a prazo, de 22,3% no ano. Já o patrimônio líquido alcançou R$ 10,4 bilhões no final de dezembro de 2024, aumento de 7,7% frente a dezembro de 2023.

De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, o resultado do Banco em 2024 vem corroborar a atuação quase centenária da instituição, que se destaca no mercado gaúcho e nacional por ser uma referência em solidez e inovação, cada vez mais competitiva. “Encerramos o ano com bons números, mesmo diante dos diversos desafios impostos pelo evento climático extremo ocorrido no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2024. Com foco e determinação, agimos com celeridade para manter a continuidade das nossas operações e assegurar a saúde financeira dos clientes. Como resultado dessas ações, obtivemos significativo crescimento da carteira de crédito, o que demonstra nosso posicionamento comercial e compromisso com a retomada econômica do Estado”, ressalta.

Fernando Lemos salienta que o Banrisul, além de participar ativamente no fomento aos setores produtivos da economia, fez o lançamento de novos produtos e serviços para estreitar ainda mais o relacionamento com seus clientes. “Durante o último ano, foram lançadas novas comodidades para os correntistas, como a Conta Digital, que possibilita ao cliente abrir sua conta em poucos minutos pelo smartphone, apenas com o documento de identificação e biometria facial. Diante dos ótimos números obtidos com a Conta Digital em 2024, decidimos expandir e, a partir de fevereiro de 2025, clientes de todo o Brasil poderão solicitar uma conta no Banrisul”, afirma o dirigente. No ano de 2024, foram abertas 74,3 mil contas, mais de 24,2 mil limites de cheque especial e em torno de 23 mil solicitações de cartões de crédito. E, ao longo do ano, o Banrisul também passou a disponibilizar no app a abertura de conta para pessoa jurídica e Microempreendedor Individual (MEI).

O dirigente destaca, ainda, que o Banco começou a operar a Banri Global Account, que representa um componente estratégico no portfólio de produtos, contribuindo para o aumento da base de clientes internacionais e da receita de operações cambiais. “A Banri Global Account nos posiciona como um player competitivo no mercado internacional, atendendo às demandas crescentes por soluções financeiras flexíveis e seguras. É uma conta multimoeda que, em cooperação com uma instituição parceira, oferece aos clientes a flexibilidade de realizar pagamentos em diversas moedas, simplificando operações no exterior, mantendo saldos e realizando transações, facilitando as operações globais sem a necessidade de contas separadas para cada moeda, com segurança e confiabilidade baseada em avançadas tecnologias de proteção de dados”, frisa o executivo.

“Para 2025, teremos um lançamento inédito no mercado brasileiro. O Banrisul será o primeiro banco a abrir sua rede de autoatendimento, com ATMs instalados em pontos externos e nas agências, para clientes que mantêm relacionamento com outros bancos, ligados ao Banco24Horas. Os clientes de mais de 150 instituições financeiras terão no Banrisul um parceiro próximo para maximizar o acesso aos serviços bancários”, assegura Fernando Lemos.

E as novidades não param por aí. O presidente do Banrisul anuncia que, em 2025, será inaugurado um novo modelo de relacionamento com agências modernas e acolhedoras para pessoas físicas e jurídicas: “O novo atendimento foi pensado para incentivar conexões, proporcionar comodidade e um ambiente mais personalizado e eficiente.”

Lemos enfatiza que essas iniciativas demonstram o novo momento que a instituição se encontra, com o avanço para um mundo mais digital e, ao mesmo tempo, mais humano: “Estamos atentos às novas oportunidades, sempre em busca de inovações para atender os nossos clientes com soluções condizentes às demandas dos consumidores, cada dia mais exigentes.”

“Iniciamos o ano de 2025 com otimismo e boas perspectivas para a economia gaúcha, apesar do desafiador cenário macroeconômico”, afirma Fernando Lemos, ao projetar que “uma boa safra agrícola de verão e vultuosos investimentos estratégicos previstos pelo governo do Estado, no âmbito do Plano Rio Grande, deverão movimentar a economia local e contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável do Rio Grande do Sul”.

CRÉDITO

A carteira de crédito avançou 15,6% no ano, para R$ 62,1 bilhões em dezembro de 2024, influenciada, especialmente, pela ampliação no saldo em crédito comercial, crédito rural, financiamentos de longo prazo e câmbio. O crédito comercial, a maior carteira do Banco, totalizou R$ 37,8 bilhões, com crescimento de 8,6% no ano.

Para o segmento pessoa jurídica, foi lançada a Conta Única Banrisul no segundo trimestre de 2024, produto com limite de crédito empresarial, rotativo e recorrente com flexibilidade de garantias. Ao longo do ano, o produto passou por constantes melhorias como, por exemplo, a vinculação do PIX, que pode ser incluído como garantia de acordo com a movimentação recebida pelas empresas. Até 31 de dezembro de 2024, foi contratado o limite de R$ 2,4 bilhões, dos quais R$ 1,5 bilhão já foram utilizados.

Também os produtores rurais passaram a contar com a Conta Única Rural, que confere praticidade e agilidade na contratação, gestão completa pelos canais digitais e flexibilidade para a amortização do saldo devedor.

CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO

O Banrisul contava com uma base de 1,25 milhão de cartões de crédito nas bandeiras Mastercard e Visa ao final de dezembro de 2024. No ano, foram realizadas 106,1 milhões de transações, somando uma movimentação financeira de R$ 10,7 bilhões, 9,3% superior ao mesmo período de 2023. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito e cartões BNDES totalizaram R$ 684,2 milhões em 2024.

Em 2024, o cartão Banricompras passou a ser emitido com tecnologia que permite pagamento por aproximação e, gradativamente, os cartões anteriores estão sendo substituídos.

BANRISUL PAGAMENTOS

O lucro líquido da Banrisul Pagamentos em 2024 alcançou R$ 437,6 milhões. A Vero, rede de adquirência da Banrisul Pagamentos, encerrou o período com 142,1 mil estabelecimentos credenciados ativos. Em 2024, foram realizadas 559,8 milhões de transações, incremento de 9,8% em relação ao ano de 2023. O volume financeiro transacionado totalizou R$ 51,1 bilhões, acréscimo de 9,9% frente ao ano anterior.

BANRISUL SEGURIDADE

A Banrisul Seguridade – que atua no mercado de comercialização de seguros, planos de previdência privada e títulos de capitalização nos canais do Banrisul, por meio de sua subsidiária Banrisul Corretora de Seguros – alcançou lucro líquido de R$ 167,0 milhões em 2024.

A arrecadação de prêmios de seguros, contribuições de previdência e títulos de capitalização alcançou R$ 2,9 bilhões no ano de 2024, e as receitas totais atingiram R$ 372,0 milhões. Em dezembro de 2024, as operações ativas de seguridade totalizaram 2,5 milhões de contratos.

CANAIS DIGITAIS

Os canais digitais do Banrisul responderam por 86,2% das operações realizadas em 2024, considerando todos os canais disponíveis (digitais, ATMs, correspondentes, caixas e Banrifone). Os canais de Internet Banking (Home e Office Banking) e Mobile Banking (Minha Conta, Afinidade e Office App – acessados por meio do aplicativo Banrisul) tiveram, em 2024, 681,5 milhões de acessos, 12,4% superior a 2023, média de 1,86 milhão de acessos diários. O total de operações efetuadas por meio desses canais cresceu 11,7%, enquanto a quantidade de transações financeiras foi 15,2% maior e o volume transacionado aumentou 10,1%, na comparação com o ano anterior. Os bons números são resultados da maior oferta de produtos e serviços nos canais digitais e do permanente foco em melhorar cada vez mais a experiência dos clientes.

INVESTIMENTO E INOVAÇÃO

A transformação digital, inovação tecnológica, aprimoramento da infraestrutura, atualização do parque de equipamentos das agências e áreas administrativas, além da contínua busca por qualidade e segurança da informação seguem sendo uma das prioridades do Banrisul. Em 2024, os investimentos em modernização tecnológica, que contempla todos os investimentos em TI, autoatendimento, Datacenter, transformação digital, atendimento e relacionamento com clientes, sistemas de informação e segurança patrimonial, bem como em reformas e ampliações, totalizaram R$ 474,4 milhões.

Entre as iniciativas no período, foi desenvolvido e implementado o PIX Parcelado, linha de crédito inovadora oferecem flexibilidade na escolha da origem dos recursos para transações por PIX. Também foi antecipada aos clientes a disponibilização do produto PIX Automático, que possibilita autorizar débitos recorrentes pelo PIX. O Banrisul promoveu diversas melhorias em seus sistemas no âmbito do Open Finance, dentre as quais a simplificação do processo de renovação de consentimentos e disponibilização aos nossos colaboradores de ferramentas para a atualização de dados dos clientes em tempo real, agilizando o atendimento nas agências. Ainda, foram criadas novas oportunidades de negócios, como a funcionalidade ‘Trazer meu dinheiro’, que permite aos clientes movimentarem recursos de outras instituições para suas contas no Banrisul de forma simples e segura, via PIX.

Autoridades durante evento realizado na cidade de Porto Alegre.

