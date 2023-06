Bairros sofrerão falta de água

OSÓRIO – A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) estará realizando serviço de manutenção entre segunda (12) e quarta-feira (14) da semana que vem. Com isso, o abastecimento de água será afetado em alguns pontos do município.

Na segunda (12) e terça-feira (13), o trabalho ocorrerá nos bairros Caiu do Céu, Centro, Encosta da Serra e Glória. O serviço iniciará sempre às 22h, com previsão de retorno no final da madrugada do dia seguinte. Já na quarta (14), a manutenção afetará os bairros Albatroz, Caiu do Céu, Caravágio, Centro, Encosta da Serra, Medianeira e Porto Lacustre. A interrupção do abastecimento iniciará às 13h e seguirá até o final da tarde do mesmo dia.

A Corsan ressalta que, após o término do serviço, poderão ocorrer oscilações na pressão da água e a normalização do abastecimento se dará gradualmente. A Companhia ainda alerta que em algumas ocasiões, em decorrência de imprevistos na execução do serviço, a previsão de normalização do abastecimento pode sofrer alterações.