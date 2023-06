Bairros sofrem falta de água

OSÓRIO – Moradores do bairro Atlântico Villas Club e de Atlântida Sul acabaram sendo surpreendidos com a falta de água durante a tarde de segunda-feira (5). O motivo foi o desligamento de energia para a realização de serviços da CEEE Equatorial. Após o trabalho, o abastecimento retornou à normalidade, já no início da noite de segunda.

Entretanto, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) ressalta que, devido à interrupção, pode ocorrer oscilações na pressão da água e a normalização do abastecimento se dará gradualmente.A Corsan também ressalta que, em algumas ocasiões, em decorrência de imprevistos na execução do serviço, a previsão de normalização do abastecimento pode sofrer alterações.