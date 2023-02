Bairros de Osório sofrerão falta de água

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) informa que nesta semana irá realizar uma série de desligamentos no município. Na quinta-feira (9), o desligamento ocorrerá a partir das 9h, afetando o distrito de Atlântida Sul, devido a substituição de bomba. Já na sexta-feira (10), o desligamento iniciará às 13h, afetando todos os bairros da cidade, em decorrência de falta de energia elétrica para realização de obras da CEEE.

De acordo com a Corsan, após o término do serviço, poderão ocorrer oscilações na pressão da água e a normalização do abastecimento se dará gradualmente. É importante ressaltar que em algumas ocasiões, em decorrência de imprevistos na execução do serviço, a previsão de normalização do abastecimento pode sofrer alterações.