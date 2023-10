Atlântida Sul recebe Passeio Ciclístico

OSÓRIO – Foi realizado no último sábado (14), o segundo Passeio de Ciclístico de Atlântida Sul. Em alusão ao Dia das Crianças, o evento foi realizado pela prefeitura, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer, em parceria com a Mão na Roda Bike, o Grupo Motos na Estrada e as Arteiras de Atlântida Sul.

Durante as inscrições, foram recolhidos centenas de quilos de alimentos, os quais serão doados para entidades beneficentes da cidade. Aproximadamente mil pessoas participaram do Passeio, que contou com a presença da Assessora de Esportes Cida Santos. No final do percurso foram distribuídas medalhas de participação para todos os presentes.

Logo após, houve um show com a cantora Malu Araújo, que colocou todo mundo para dançar. Também foram disponibilizadas cama elástica e piscina de bolinhas para as crianças, além de distribuição de diversas guloseimas. Ao todo, foram entregues 800 sorvetes, 600 cachorros-quentes, 400 pacotes de doces, 250 copos de água, 200 litros de refrigerante e 14 bolos de chocolates.