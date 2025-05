Amlinorte se reúne com CEEE Equatorial

Na manhã da última sexta-feira (9), foi realizada mais uma Assembleia da Amlinorte. O encontro ocorreu na sede da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) e contou com a participação de representantes da CEEE Equatorial. Na ocasião, o técnico da empresa, Sergio Valinho, apresentou aos prefeitos da região as estratégias utilizadas pela empresa para melhoria dos serviços. Segundo ele, muitas das melhorias afirmadas com a concessão da Aegea estão em fase de implantação.

Os prefeitos aproveitaram o momento para passar sugestões na operação dos serviços, uma vez que a população não entende a demora no atendimento, recaindo sobre os municípios a reclamações. Questionado sobre a oscilação da rede, Valinho esclareceu algumas dúvidas e passou informações dos procedimentos legais que podem ser utilizados em alguns casos.

Presidente da Amlinorte, Ique Vedovato.

OUTRAS PAUTAS

A Audiência da Amlinorte também contou com a participação de Julio Ferst. Coordenador de um Centro Tecnológico, ele aproveitou a ocasião para apresentar o projeto aos prefeitos. Em fase de instalação em Capão da Canoa, a iniciativa tem como objetivo atrair investimentos e startups para o Litoral. No final de sua fala, Ferst se colocou à disposição dos municípios para ampliar o projeto e sugeriu a participação dos mesmos neste empreendimento.

Outra presença registrada na Assembleia foi a das Soberanas da 15ª edição da Festa Municipal da Banana de Mampituba. O evento ocorrerá entre 20 e 22 de junho. Durante o encontro, o prefeito do município, Beto Roldão, fez o convite a todos para participarem do evento já tradicional na região.

Soberanas e prefeito de Mampituba convidaram os presentes para a 15ª Festa da Banana.

CRÉDITOS: Rose Scherer.