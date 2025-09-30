Adolescente é encontrado morto em SAP
A Brigada Militar (BM) foi acionada na tarde de sábado (27), após populares encontrarem o corpo de um adolescente de 16 anos na Estrada Olivério Silveira Braga, às margens da BR-290 (Freeway), em Santo Antônio da Patrulha. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, onde flagraram o cadáver junto a uma mochila e um capacete de motociclista.
A área foi isolada para realização da Perícia, sendo o corpo encaminhado ao Posto Médico Legal (PML) de Osório, o qual passará por necrópsia para ser identificada a causa da morte. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de SAP e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações.
A vítima foi identificada como Dierverson da Silva Barbosa. O velório do menor ocorreu no Salão Paroquial do Portão I da Funerária Santo Antônio, sendo o sepultamento realizado durante a manhã de segunda-feira (29), no Cemitério do município patrulhense.
CRÉDITO FOTO 1: BM
CRÉDITO FOTO 2: Divulgação