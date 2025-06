Adjori elege nova diretoria

Com mandato de dois anos, a nova gestão representa as oito regiões do Estado Em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada de forma virtual na última sexta-feira (30/5), foi eleita a nova diretoria da Associação dos Jornais do Interior do Rio Grande do Sul (Adjori/RS).

A composição é significativa, com representação das oito diferentes regiões geográficas do Estado.

A mesma Assembleia escolheu os novos integrantes dos conselhos Fiscal e de Ética. Ao se despedir da presidência, Omar Luz/Osório ressaltou a superação de inúmeras e grandes dificuldades nos últimos anos, e a resiliência dos associados, depositando confiança na determinação do novo presidente, de restituir à Adjori o protagonismo e referência que sempre foi. Já o novo presidente, Nilson Corrêa/Uruguaiana, asseverou a confiança no jornalismo, no impresso, nos jornalistas e nos dirigentes das empresas jornalísticas.

Assumir a condução de uma entidade sexagenária e pioneira na representação de veículos de comunicação é tarefa desafiadora, especialmente em um momento de transformação tecnológica, desinformação e polarização política, que demandam das empresas adaptação, aperfeiçoamento e investimento constante para manter padrões de qualidade e cumprir seu papel essencial, de “servir”.

Confira a composição da nova diretoria:



Cargo Nome – Jornal Cidade

Presidente Nilson Pinto Corrêa – Uruguaiana

1º Vice-presidente Renato Marodin O Celeiro – Santo Augusto

2º Vice-presidente Laerson Rigon de Souza Gazeta da Serra – Sobradinho

1º Secretário Omar Batista Luz Momento – Osório

1º Tesoureiro João André Lehr Tribuna do Pampa – Candiota

2º Secretário Hardo Pfluck A Semana – Alvorada

2º Tesoureiro Carlos Alberto Gelmini Contexto – Carlos Barbosa