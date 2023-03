Acqua Lokos realiza programação especial de Páscoa

O Acqua Lokos Parque Hotel já está em clima de Experiência Páscoa. Trazendo encantamento e magia, os Coelhos animados estão presentes no tradicional Show de Hidroaeróbica, junto com os personagens mais queridos do litoral, o Ronald, a Malhada e o Pangaré. O Show de Hidro acontece às 15h na Piscina com Ondas, garantindo a diversão dentro da água.

Além disso, a partir das 16h e 15min a Turma dos Acqua Lokos e os Coelhos passeiam pela Área Diversão, interagindo e tirando fotos com a criançada, para guardar na memória os lindos momentos vividos entre família e amigos.

A Experiência Páscoa vai até o dia 23 de abril, dentro do Pós-Verão Pocket, com parque aberto aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h. No Pós-Verão Pocket estão abertas as atrações da Área Aquática Pocket, com a Piscina com Ondas, Playground dos Elefantes, Kamikaze 22, Rampas e toboáguas do Acqua Slime e muito mais. Também estão abertas as atrações das Áreas Diversão e Fazenda, com montanhas russas, Roda Gigante, Vento Minuano, passeio a cavalo e de charrete, Barco Seival e muitas outras opções para se divertir.

PROGRAMA EXCLUSIVO PARA HÓSPEDES

Quem se hospeda no Hotel Acqua Lokos também encontra uma programação exclusiva nessa Experiência Páscoa. Todos os sábados, por exemplo, haverá show especial com o Grupo Aquarela na Arena Hotel. Para a alegria da criançada, no feriadão de Páscoa haverá coelhinhos de verdade para carinhos e fotos. Já no domingo de Páscoa o dia começa com caça ao ninho com os coelhos animados. Além disso, os hóspedes também contam com um Roteiro Recreativo repleto de atividades para adultos e crianças, como passeio guiado ao Galpão dos Animais, o momento “A Hora da Encilha”, que demonstra como encilhar um cavalo, brincadeiras na piscina, práticas esportivas e muito mais.

O Acqua Lokos Parque Hotel está localizado no quilômetro 50 da ERS-389 (Estrada do Mar), nº 2.000, entre as praias de Arroio Teixeira e Curumim, no município de Capão da Canoa.